Sait Faik Hikaye Armağanı aday listesi

Edebiyatımızın büyük öykücüsü Sait Faik Abasıyanık adına düzenlenen Sait Faik Hikâye Armağanı'nın Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları ile birlikte düzenleyicisi ve telif haklarının sahibi Darüşşafaka Cemiyeti, jüri üyeleriyle ortak aldığı kararla ödül yönetmeliğinde bir yeniliğe gitti. Bu yıl 66'ncısı verilecek ödülün yönetmeliğinde geçtiğimiz yıl yapılan bu düzenlemeyle, öncelikle 10 kitaplık kısa bir listenin kamuoyuyla paylaşılmasına karar verildi.

Doğan Hızlan’ın başkanlığında; Hilmi Yavuz, Nursel Duruel, Prof. Dr. Jale Parla, Metin Celal, Prof. Dr. Murat Gülsoy ve Beşir Özmen’in üyeliğinde belirlenen ön jüri tarafından, 123 kitap arasından seçilen 66. Sait Faik Hikâye Armağanı’nın alfabetik sırayla hazırlanan kısa listesi şöyle:

1. Pınar Öğünç / Beterotu (İletişim Yayınları)

2. Elif Hümeyra Aydın, Doğum Lekesi (Dergâh Yayınları)

3. Ethem Baran, Döngel Dünya (İletişim Yayınları)

4. Faruk Turinay, Şapkamın İçindeki Kıraathane (Can Yayınları)

5. Mevsim Yenice, Bilinmeyen Sular (Can Yayınları)

6. Murat Özyaşar, Aslı Gibidir (Doğan Kitap)

7. Nurhan Süerdem, Maruzatım Var (İletişim Yayınları)

8. Özgür Çırak, Sıcacık Bir Ev (Nota Bene Yayınları)

9. Sevda Kaynar, İki İstasyon (1984 Yayınevi)

10. Şermin Yaşar, Gelirken Ekmek Al (Doğan Kitap)

Sait Faik Hikâye Armağanı

Yazar Sait Faik Abasıyanık anısına, her yıl bir öykücüye verilen armağan, edebiyat dünyamızın en önemli ödüllerinden biridir. 1955’te yazarın annesi Makbule Abasıyanık tarafından kurulan Sait Faik Hikâye Armağanı, 1964’ten itibaren, annesi ve/veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz binlerce çocuğa tam burslu ve yatılı eğitim veren Darüşşafaka Cemiyeti tarafından sürdürülüyor. Armağan 2012 yılından itibaren Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları iş birliğiyle veriliyor.