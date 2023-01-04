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Sakarya'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde, geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Sakarya'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı
AA

AA'nın haberine göre, Hanlıköy Mahallesi'ndeki bir geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına, 21 araç ve 44 personelden oluşan itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Yangının, yan taraftaki başka bir geri dönüşüm tesisine sıçramaması için büyük çaba harcandı.

Yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Yangın sonucu, geri dönüşüm malzemeleri kullanılamaz hale geldi, tesiste maddi hasar oluştu.

Yangında ayağından yaralanan bir itfaiye görevlisine sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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