Kaybolduktan 10 gün sonra ölü bulunmuştu, toprağa verildi

Sakarya'nın Karasu ilçesinde kaybolduktan 10 gün sonra önceki gün ormanlık alanda silahla vurulmuş halde cesedi bulunan Erdal Sakız (43), son yolculuğuna uğurlandı.
Karasu ilçesi Kuru Dere Mahallesi'nde 10 gün önce evinden otomobiliyle ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Erdal Sakız'ın ailesinin ihbarı üzerine arama başlatıldı.
CANSIZ BEDENİ OTOMOBİL İÇİNDE BULUNDU
Çam dağı ormanlık alanda ineklerini aramaya giden Ali Kardeş, otomobil içerisinde bir erkek cesedi görünce jandarmaya ihbarda bulundu. DHA'nın haberine göre; olay yerine giden jandarma ekipleri cesedin kayıp olan Erdal Sakız'a ait olduğunu tespit etti.
Baş ve göğüs kısmında mermi olduğu ayrıca elinde de tüfek mermi izi olduğu tespit edilen Erdal Sakız'ın cansız bedeni otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsündeki Otopsi Merkezi'ne gönderildi.
CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ
Erdal Sakız'ın cesedi otopsi işlemleri sonrası dün Kurudere Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi. Sakız'ın ölümüyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
*Haberin ilk fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.
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