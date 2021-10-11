Sakarya'da 'yan bakma' kavgası: 1 kişi öldü 0:00 / 0:00

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Demokrasi Meydanı'nda, yabancı uyruklu A.W.B. (16) ile M.H. (16), A.H.İ. (17) ve M.D. (15) arasında, iddiaya göre "yan bakma" mevzusundan dolayı tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, A.W.B, diğer 3 kişiyi bıçakla yaraladı. Durumun bildirilmesinin ardından, yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan M.H, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer 2 yaralının ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan şüpheli A.W.B, olaydan kısa süre sonra İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.