AA

Yamaç paraşütü açısından en elverişli mekanlar arasında yer alan Serdivan ilçesindeki Kırantepe Sivil Havacılık Merkezi'ne İstanbul ve çevre illerden gelen ziyaretçiler, Sakarya semalarında uçarak, farklı bir deneyim yaşıyor.

AA'nın haberine göre sportif havacılık kulüplerince düzenlenen yamaç paraşütü eğitimlerine katılan kursiyerler de teorik eğitim sonrası ilk uçuşlarını burada gerçekleştiriyor.

Ulaşım kolaylığı, geniş alanı ve büyük şehirlere yakınlığıyla adrenalin tutkunlarının cazibe merkezi haline gelen Kırantepe'de vatandaşlar, gökyüzünü renklendiren yamaç paraşütü pilotlarını izlemenin keyfini yaşıyor.

Fenomen Hava Sporları Kulübü ve uluslararası yamaç paraşütü eğitmeni Yasemin Yıldız, bölgede 2010 yılından bu yana faaliyet gösterdiklerini söyledi.

Meteorolojik koşullar uygun olduğunda martta başlayan eğitimlerin ekim sonuna kadar devam ettiğini anlatan Yıldız, "Kulüpte, şu an devam eden aktif öğrenci sayımız 200'ün üzerinde. Eğitimler 20-28 kişilik gruplarla devam ediyor. Bugün de o uçuşlardan birini gerçekleştiriyoruz" dedi.

"SAKARYA, TÜRKİYE'DEKİ EN İYİ EĞİİM COĞRAFYASINA SAHİP"

Yamaç paraşütü açısından Sakarya'nın önemli olduğuna işaret eden Yıldız, "Sakarya, Türkiye'deki en iyi eğitim coğrafyasına sahip bölgelerden biri. O yüzden farklı bölgelerde eğitim verdikten sonra Serdivan'da kalıcı olarak okul yerleşkemizi oluşturduk ve ofis merkezimizi buraya taşıdık" ifadelerini kullandı.

Yıldız, salgın sürecinde yamaç paraşütüne ilginin arttığına dikkati çekerek, insanların bu süreçte doğanın kıymetini daha çok anladığını dile getirdi.

Bu dönemde kurslara daha çok ilgi gösterilmeye başlandığını belirten Yıldız, "Herkes dört duvar arasında kapalı kaldıktan sonra doğada olmanın ne kadar kıymetli olduğunu anladı. Bu da işimizi daha çok tercih edilir hale getirdi." diye konuştu.

Yıldız, yamaç paraşütü eğitimlerinin p2, p3, p4 gibi seviyeleri olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Eğitimin ilk basamağı p2 seviyesi. 6 günlük eğitimde teorik dersler ve yer çalışmalarının ardından toplamda 7 irtifa uçuşu yapılır. Bu çok büyük bir macera ve keyif. Kursiyerler eğer bundan keyif almaya devam etmek isterlerse bir aylık programa dahil olur. Onları bu süreçte 40 sorti, 15 saat dolu dolu bu tepede uçuşlarını tamamlayacağı bir süreç bekler. Yamaç paraşütünde 20 yılım geçti, hala tepelerden kopabilmiş değilim. İşimi çok seviyorum, yaptığım bir şeyi başkalarına öğretmeyi çok seviyorum. Her şeyden önce insanların özgürce gökyüzünde süzülmeyi tatmalarını isterim, bunu yaşatabildiğim zaman çok mutlu oluyorum. Bu sporla ilgilenen herkesi Serdivan Kırantepe'ye ve kulübümüze bekleriz."

Yıldız, kadınların son zamanlarda bu spora ilgi göstermeye başladığına ve sahada başarı gösterdiğine işaret ederek, "İnsanları yanıltan şey, bunun güç gerektiren bir spor olduğu. Ama bu tamamen teknik uygulanarak yapılabilen bir spor. Son derece keyifli. Kadınların her alanda göstermiş olduğu başarıyı ve ortama kattıkları rengi, bu ortamda da görmek isteriz, görmekten de mutlu oluruz" diye konuştu.

"KURALLARA UYDUĞUNUZDA GAYET GÜVENLİ SPOR"

Kursiyerlerden Yakup Özer (38) ise uçmanın çok zevkli olduğunu, yamaç paraşütünü herkese önerdiğini söyledi.

Eğitim alındığında yaklaşık bir ayda tek başına uçabilir hale gelindiğini aktaran Özer, "3 yıldır uçuyorum. Eğitim sürekli devam eden bir süreç. Uçmak çok zevkli. Havada olmak çok güzel, pahalı bir hobi de değil. Açıkçası biraz cesaret, heyecan, biraz da dikkat istiyor. Kurallara uyduğunuzda gayet güvenli spor. Tepenin üzerinden 1000 metre irtifaya çıkabiliyorsunuz. Uçaktayken göremediğiniz manzarayı görebiliyorsunuz. Gün doğumunu, gün batımını izleyebiliyorsunuz. Gerçekten çok heyecanlı bir spor." sözlerine yer verdi.