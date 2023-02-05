Arkadaşının eşinin ateşlediği tabancayla yaşamını yitiren güvenlik görevlisi toprağa verildi  

Levent KIZILASLAN/KARASU (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Kocaali ilçesinde mangal yapmak için ailesi ve arkadaşlarıyla gittikleri ormanda eşinin arkadaşının havaya ateş ederken vurması sonucu yaşamını yitiren Hasan Ali Karataş (43), toprağa verildi. Adliyeye sevk edilen Fatma A. adli kontrolle serbest bırakıldı.
Karasu Devlet Hastanesi´nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Hasan Ali Karataş, dün ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte Kocaali ilçesi Çamdağı bölgesine piknik yapmaya gitti. Silahlarını çıkaran gruptan bazıları atış yaptı. Tabanca ile havaya ateş açmaya çalışan arkadaşının eşi Fatma A. yanlışlıkla Karataş´ı vurdu. Ağır yaralanan Karataş, Kocaali Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Karataş doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.
Jandarma ekipleri Fatma A.´yı gözaltına aldı. Jandarma Komutanlığı'nda ifadesi alınan Fatma A. kazayla Karataş´ı vurduğunu söyledi. Olay yerinde bulunanlar da aynı yönde ifade verdi. Adliyeye sevk edilen Fatma A. adli kontrolle serbest bırakıldı.
Hasan Ali Karataş´ın cenazesi bugün Karasu Merkez Camisi´nde kılınan cenaze namazının ardından Karasu Merkez Mezarlığı´nda toprağa verildi. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Karasu Levent KIZILASLAN
2023-02-05 16:24:40
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.