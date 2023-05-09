Birlikte yaşadığı kadını öldürüp, oğlunun mezarı başında intihar etti

Ölümden sonra yaşam olduğunu kanıtlamak için intihar etti



İsa ÇİÇEK/HENDEK(Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Hendek ilçesinde, Tuncay Gülenç (55) birlikte yaşadığı Emine Ercandoğdu´yu (38) tabancayla öldürüp, geçen yıl intihar eden oğlunun mezarının başında yaşamına son verdi.

Olay, dün gece saatlerinde Yukarı Hüseyinşeyh Mahallesi'nde meydana geldi. Emekli polis olduğu öğrenilen Tuncay Gülenç, birlikte yaşadığı Emine Ercandoğdu´yu, kendisine ait bağ evinin önünde bilinmeyen bir nedenle tabanca ile ateş açarak öldürdü. Tuncay Gülenç, daha sonra geçen yıl 30 Mart´ta ölen oğlu Gökmen Gülenç´in (26) mezarı başına gitti. Gülenç, burada tabancayla kendini vurup, yaşamına son verdi. Cenazeler, otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ne götürüldü. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Hendek İsa ÇİÇEK

2023-05-09 16:02:27



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