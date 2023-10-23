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        Otomobilden kilolarca bonzai ile uyuşturucu haplar çıktı; 5 gözaltı

        SAKARYA'dadurdurulan otomobilde yapılan aramada 12 kilo 660 gram bonzai ile bin 81 uyuşturucu hap ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 16:11 Güncelleme: 23.10.2023 - 16:15
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        Otomobilden kilolarca bonzai ile uyuşturucu haplar çıktı; 5 gözaltı
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        SAKARYA'dadurdurulan otomobilde yapılan aramada 12 kilo 660 gram bonzai ile bin 81 uyuşturucu hap ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kuzey Marmara Otoyolu'nda şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramalarda 12 kilo 660 gram bonzai ile bin 81 uyuşturucu hap ele geçirildi. O anlar kameraya yansırken, araçtaki 5 şüpheli gözaltına alındı.

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