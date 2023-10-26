Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da simit imalatı fırınında patlama: 2 yaralı

         SAKARYA'nınAkyazıilçesinde simit imalatı yapılan fırında meydana gelen patlamada 1 işçi ile yoldan geçen 1 kişi yaralandı, iş yerinin önünde bulunan araçlar zarar gördü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 18:44 Güncelleme: 26.10.2023 - 18:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da simit imalatı fırınında patlama: 2 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

         SAKARYA'nınAkyazıilçesinde simit imalatı yapılan fırında meydana gelen patlamada 1 işçi ile yoldan geçen 1 kişi yaralandı, iş yerinin önünde bulunan araçlar zarar gördü.

        Olay, saat 15.00 sıralarında Konuralp Mahallesi 1001 Sokak'ta bulunan simit fırınında meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan Erhan Kaya´ya ait simit imalatı yapılan fırında, iddiaya göre, doğal gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Büyük bir gürültüyle yaşanan patlamanın ardından bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlama sırasında fırında bulunan 1 işçi ile yoldan geçen 1 kişi yaralandı.

        Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılıp, kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı. İsimleri öğrenilemeyen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Patlama nedeniyle fırının önünde bulunan araçlar da zarar görürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        KYK yurdundaki asansör faciasında çarpıcı detay!
        KYK yurdundaki asansör faciasında çarpıcı detay!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        İlk 11 belli oldu!
        İlk 11 belli oldu!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Bağıra bağıra gelen kadın cinayeti! Bu fotoğraftan 3.5 yıl sonra baltayla öldürdü!
        Bağıra bağıra gelen kadın cinayeti! Bu fotoğraftan 3.5 yıl sonra baltayla öldürdü!
        Milli Takım'dan dev adım!
        Milli Takım'dan dev adım!
        Burak Yılmaz'ın Bodo/Glimt 11'i
        Burak Yılmaz'ın Bodo/Glimt 11'i
        Avrupa Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
        Avrupa Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
        Gözaltına alındıktan sonra özür diledi
        Gözaltına alındıktan sonra özür diledi
        KKM'de rekor düşüş
        KKM'de rekor düşüş
        İlk kez konut alanlara ucuz kredi
        İlk kez konut alanlara ucuz kredi
        2024’te ziyaret edilmesi gereken ülke ve şehirler!
        2024’te ziyaret edilmesi gereken ülke ve şehirler!
        Kadro netleşiyor! Buruk'tan Icardi kararı
        Kadro netleşiyor! Buruk'tan Icardi kararı
        Tofaş'ta Doblo farkı
        Tofaş'ta Doblo farkı
        Bodrum kuyu suyuna geçti
        Bodrum kuyu suyuna geçti
        İşte halkın cumhuriyeti
        İşte halkın cumhuriyeti
        Simge anıtın hikâyesi
        Simge anıtın hikâyesi
        'Güldür Güldür Show'un Cumhuriyet skecinde gözyaşları sel oldu
        'Güldür Güldür Show'un Cumhuriyet skecinde gözyaşları sel oldu
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!
        Sosyal medya fenomeni kasten yaralamadan tutuklandı!
        Sosyal medya fenomeni kasten yaralamadan tutuklandı!

        Benzer Haberler

        CHP Genel Başkan adayı Özel'den "değişim" vurgusu:
        CHP Genel Başkan adayı Özel'den "değişim" vurgusu:
        Sakarya'da İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ilişkin suç duyurusunda bulun...
        Sakarya'da İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ilişkin suç duyurusunda bulun...
        Sakarya'da elektrik trafosuna Cumhuriyet'in 100. yılını yansıtan görseller...
        Sakarya'da elektrik trafosuna Cumhuriyet'in 100. yılını yansıtan görseller...
        Sakarya'da TEM'de kaza: 1 ölü
        Sakarya'da TEM'de kaza: 1 ölü
        Gaziler Cumhuriyet'in 100. yılında Atatürk'ü özlemle anıyor
        Gaziler Cumhuriyet'in 100. yılında Atatürk'ü özlemle anıyor
        Karasu'da camide çıkan yangın büyümeden söndürüldü
        Karasu'da camide çıkan yangın büyümeden söndürüldü