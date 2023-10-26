Sakarya'da simit imalatı fırınında patlama: 2 yaralı SAKARYA'nınAkyazıilçesinde simit imalatı yapılan fırında meydana gelen patlamada 1 işçi ile yoldan geçen 1 kişi yaralandı, iş yerinin önünde bulunan araçlar zarar gördü.

SAKARYA'nınAkyazıilçesinde simit imalatı yapılan fırında meydana gelen patlamada 1 işçi ile yoldan geçen 1 kişi yaralandı, iş yerinin önünde bulunan araçlar zarar gördü.

Olay, saat 15.00 sıralarında Konuralp Mahallesi 1001 Sokak'ta bulunan simit fırınında meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan Erhan Kaya´ya ait simit imalatı yapılan fırında, iddiaya göre, doğal gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Büyük bir gürültüyle yaşanan patlamanın ardından bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlama sırasında fırında bulunan 1 işçi ile yoldan geçen 1 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılıp, kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı. İsimleri öğrenilemeyen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Patlama nedeniyle fırının önünde bulunan araçlar da zarar görürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.