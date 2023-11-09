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        İneğe içki içirip, kayda alan 4 şüpheliye para cezası

        SAKARYA'daineğe içki içirip, bu anları kaydı altına alan 4 şüpheli, serbest bırakıldı. Şüphelilere kaymakamlıkça toplam 18 bin 216 TL idari para cezası kesildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 17:28 Güncelleme: 09.11.2023 - 17:30
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        İneğe içki içirip, kayda alan 4 şüpheliye para cezası
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        SAKARYA'daineğe içki içirip, bu anları kaydı altına alan 4 şüpheli, serbest bırakıldı. Şüphelilere kaymakamlıkça toplam 18 bin 216 TL idari para cezası kesildi.

        Olay, Akyazı ilçesine bağlı Yazılıgürgen Mahallesi'nde meydana geldi. Hayvan alım satım işi ile uğraşan E.B., İ.A., Ö.B., ve R.B., bir ineğe içki içirip, o anları kayda aldı. Görüntüler, sosyal medyada paylaşılınca tepki çekti. Bunun üzerine Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, harekete geçti. 4 şüpheli, savcılık talimatı ile polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorguları sonrası 4 şüpheli, serbest bırakıldı. Akyazı Kaymakamlığı'nca da bu kişilere toplam 18 bin 216 TL idari para cezası kesildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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