İneğe içki içirip, kayda alan 4 şüpheliye para cezası

SAKARYA'daineğe içki içirip, bu anları kaydı altına alan 4 şüpheli, serbest bırakıldı. Şüphelilere kaymakamlıkça toplam 18 bin 216 TL idari para cezası kesildi.

Olay, Akyazı ilçesine bağlı Yazılıgürgen Mahallesi'nde meydana geldi. Hayvan alım satım işi ile uğraşan E.B., İ.A., Ö.B., ve R.B., bir ineğe içki içirip, o anları kayda aldı. Görüntüler, sosyal medyada paylaşılınca tepki çekti. Bunun üzerine Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, harekete geçti. 4 şüpheli, savcılık talimatı ile polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorguları sonrası 4 şüpheli, serbest bırakıldı. Akyazı Kaymakamlığı'nca da bu kişilere toplam 18 bin 216 TL idari para cezası kesildi.