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        Elektrikli ısıtıcının devrilmesiyle evde yangın çıktı; 95 yaşındaki kadın öldü

         SAKARYA'nınHendek ilçesinde 3 katlı evin birinci katında elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu çıkan yangında Ayşe Kahveci (95), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 17:42 Güncelleme: 09.01.2024 - 17:45
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        Elektrikli ısıtıcının devrilmesiyle evde yangın çıktı; 95 yaşındaki kadın öldü
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         SAKARYA'nınHendek ilçesinde 3 katlı evin birinci katında elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu çıkan yangında Ayşe Kahveci (95), hayatını kaybetti.

        Yangın, akşam saatlerinde Bayraktepe Mahallesi Muzaffer Sofuoğlu Caddesi 7035 Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın birinci katındaki evde meydana geldi. Ayşe Kahveci´nin yaşadığı evde elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını söndürürken eve dolan dumanı da tahliye etti. Yangının söndürülmesinin ardından içeri giren ekipler, Ayşe Kahveci'yi yatağında hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Kahveci'nin cenazesi, incelemelerin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne gönderildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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