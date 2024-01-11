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        Sakarya'da 2 katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi

        SAKARYA'nın Hendek ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 21:52 Güncelleme: 11.01.2024 - 21:55
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        Sakarya'da 2 katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi
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        SAKARYA'nın Hendek ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.

        Yangın, akşam saatlerinde Hendek ilçesi Köprübaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Osman Yılmaz Caddesi üzerinde bulunan İsmail Narin'e ait 2 katlı evde, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. AGDAŞ ve SEDAŞ ekipleri elektrik ve doğal gazı keserken, itfaiye ekipleri ise yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı. Yangında 2 katlı ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. 

        Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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