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        Komiser, boşanma aşamasındaki eşini ve kızını öldürüp intihar etti

        SAKARYA'da komiser olarak görev yapan İlker Tarık Ünal (50), boşanma aşamasındaki eşi Nesrin Ünal (46) ile kızı Ayşegül Oğuz'u (30) beylik tabancasıyla öldürüp, intihar etti. Olayda, araya girmeye çalışan komiserin annesi de yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 14:47 Güncelleme: 19.01.2024 - 14:50
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        Komiser, boşanma aşamasındaki eşini ve kızını öldürüp intihar etti
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        SAKARYA'da komiser olarak görev yapan İlker Tarık Ünal (50), boşanma aşamasındaki eşi Nesrin Ünal (46) ile kızı Ayşegül Oğuz'u (30) beylik tabancasıyla öldürüp, intihar etti. Olayda, araya girmeye çalışan komiserin annesi de yaralandı.

        Olay, saat 12.30 sıralarında Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde 139'uncu Sokak'ta meydana geldi. Geyve İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde komiser olarak görev yapan İlker Tarık Ünal, yaklaşık 1 aydır boşanma aşamasında olduğu, ayrı yaşadığı eşi Nesrin Ünal ile görüşmek için evlerinde buluştu. Çift arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada İlker Tarık Ünal, beylik tabancasıyla eşi Nesrin Ünal ve kızı Ayşegül Oğuz ile araya girmeye çalışan ismi öğrenilemeyen kendi annesini vurdu. İlker Tarık Ünal daha sonra aynı silahla kendini başından vurdu.

        Silah seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde İlker Tarık Ünal ve kızı Ayşegül Oğuz'un hayatını kaybettiği belirlendi. İlk müdahalelerinin ardından Nesrin Ünal ile İlker Tarık Ünal'ın annesi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Nesrin Ünal da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. İlker Tarık Ünal'ın annesinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

        Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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