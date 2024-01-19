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        Sakarya'daki Keremali Gölü'nün yüzeyi buz tuttu

        Sakarya'daki Keremali Gölü'nün yüzeyi, hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle buzla kaplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 10:08 Güncelleme: 19.01.2024 - 10:08
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        Sakarya'daki Keremali Gölü'nün yüzeyi buz tuttu
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        Sakarya'daki Keremali Gölü'nün yüzeyi, hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle buzla kaplandı.

        Hendek ilçesinin güneyinde, Akyazı ilçesinin doğusunda bulunan 1453 rakımlı Keremali Dağı'nın eteklerinde yer alan gölün yüzeyi soğuk hava nedeniyle buz tuttu.

        Yıl boyunca doğa turizmi yapılabilen bölgede bulunan gölün yüzeyinin buz tutması, ortaya güzel görüntüler çıkardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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