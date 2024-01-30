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        Karşılıksız çek ve sahte senetlerle araç alan şüphelilere operasyonda 4 tutuklama

        SAKARYA'da, bir internet sitesi üzerinden buldukları ilanlardaki araçları satın alırken karşılıksız çek ve senet vererek 18 kişiyi toplam 17 milyon TL dolandıran 5 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 13:18 Güncelleme: 30.01.2024 - 13:25
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        Karşılıksız çek ve sahte senetlerle araç alan şüphelilere operasyonda 4 tutuklama
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        SAKARYA'da, bir internet sitesi üzerinden buldukları ilanlardaki araçları satın alırken karşılıksız çek ve senet vererek 18 kişiyi toplam 17 milyon TL dolandıran 5 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı

        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, bir internet sitesi üzerinden buldukları ilanlardaki araçları satın alırken karşılıksız çek ve sahte senet vererek 18 kişiyi toplam 17 milyon TL dolandıran şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda evde yapılan aramalarda, çok sayıda cep telefonu, sim kart, araç alış-satış noter sözleşmeleri, boş senetler ve karşılıksız çekler ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

        'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık' ve 'Suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama' suçları kapsamında adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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