Kar ve tipi nedeniyle kapanan Kocaali-Hendek yolu ulaşıma açıldı Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan yol, yeniden ulaşıma açıldı.

Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan yol, yeniden ulaşıma açıldı.

İki gün önce etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan iki ilçeyi birbirine bağlayan yolun açılması için çalışma başlatıldı.

Karayolları ekiplerince yürütülen çalışmaların ardından Kocaali-Hendek yolu yeniden ulaşıma açıldı.