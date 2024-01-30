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        Kar ve tipi nedeniyle kapanan Kocaali-Hendek yolu ulaşıma açıldı

        Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan yol, yeniden ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 12:47 Güncelleme: 30.01.2024 - 12:47
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        Kar ve tipi nedeniyle kapanan Kocaali-Hendek yolu ulaşıma açıldı
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        Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan yol, yeniden ulaşıma açıldı.

        İki gün önce etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan iki ilçeyi birbirine bağlayan yolun açılması için çalışma başlatıldı.

        Karayolları ekiplerince yürütülen çalışmaların ardından Kocaali-Hendek yolu yeniden ulaşıma açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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