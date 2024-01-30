Sakarya'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Sakarya'da internet sitesi üzerinden araç satışı yaparken karşılıksız çek senetlerle 18 kişiyi 17 milyon lira dolandırdıkları tespit edilen 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında çalışma yaptı.

Ekipler, internet sitesi üzerinden araç satışı ilanı veren şüphelilerin, noterdeki devir işlemi sırasında karşılıksız çek senet kullandığını belirledi.

Bu yolla farklı kentlerde yaşayan 18 kişiyi toplamda 17 milyon lira dolandırdıkları tespit edilen 5 zanlının yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda belirlenen adreslerde çok sayıda cep telefonu, SIM kart, araç alış-satış noter sözleşmeleri, boş senetler ve karşılıksız çekler ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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