Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Evine sistem kurup, kenevir serasına çevirmiş; 1 gözaltı

        SAKARYA'daevine 'iklimlendirme sistemi' kurup, kenevir bitkisi yetiştiren şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 14:08 Güncelleme: 08.02.2024 - 14:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Evine sistem kurup, kenevir serasına çevirmiş; 1 gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAKARYA'daevine 'iklimlendirme sistemi' kurup, kenevir bitkisi yetiştiren şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışması ile Arifiye ilçesinde bir evde 'iklimlendirme sistemi' kullanılarak kenevir bitkisi yetiştirildiğini tespit etti. Ekipler, adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 4 kök kesilmiş kenevir bitkisi, 326 gram kubar esrar, 132 gram skunk esrar, 203 gram kenevir sapı, 2 iklimlendirme çadırı ve aparatı, 2 uyuşturucu öğütme aparatı, 2 iklimlendirme cihazı, 1 termometre ve röle, 1 led aydınlatma, 2 vantilatör, 2 adet ısıtma ve ışık cihazı, 1 kurutma filesi ele geçirildi. Kurduğu sistemle evini uyuşturucu serasına çeviren şüpheli de gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Dilfiraz Karataş böyle şehit oldu!
        Dilfiraz Karataş böyle şehit oldu!
        TCMB enflasyon tahminlerinde değişikliğe gitmedi
        TCMB enflasyon tahminlerinde değişikliğe gitmedi
        AYM Başkanı'ndan 153'üncü madde hatırlatması
        AYM Başkanı'ndan 153'üncü madde hatırlatması
        Murat Kurum: Anketlerde geriden başlayıp öne geçtik
        Murat Kurum: Anketlerde geriden başlayıp öne geçtik
        Cezaevinden izinli çıktı! Önce vurdu sonra bıçakladı!
        Cezaevinden izinli çıktı! Önce vurdu sonra bıçakladı!
        Putin'in rakibine seçim engeli
        Putin'in rakibine seçim engeli
        Bir yılda 45 kilo verdi
        Bir yılda 45 kilo verdi
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Fizyoterapi teknikeri kadın vahşet kurbanı!
        Fizyoterapi teknikeri kadın vahşet kurbanı!
        G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da!
        G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da!
        Amerikan Tabipler Birliği öneriyor! Bel ve boyun ağrılarının giderilmesinde ilk seçenek
        Amerikan Tabipler Birliği öneriyor! Bel ve boyun ağrılarının giderilmesinde ilk seçenek
        Depremin acısı çay ocağının duvarlarında
        Depremin acısı çay ocağının duvarlarında
        Deprem bölgesinde nüfus artış hızı en çok azalan iller
        Deprem bölgesinde nüfus artış hızı en çok azalan iller
        Beşiktaş'ta "iki yiğit" TFF'ye gidiyor!
        Beşiktaş'ta "iki yiğit" TFF'ye gidiyor!
        Otomobil takla attı, sürücü ortadan kayboldu!
        Otomobil takla attı, sürücü ortadan kayboldu!
        30 yıllık lösemi çalışması yok oldu
        30 yıllık lösemi çalışması yok oldu
        ABD'de Yüksek Mahkeme Trump hakkında kararını verecek
        ABD'de Yüksek Mahkeme Trump hakkında kararını verecek
        Santos'tan Antalya'da sürpriz!
        Santos'tan Antalya'da sürpriz!
        "Malzeme iyi olunca..."
        "Malzeme iyi olunca..."
        Yarım çalışma izni işçinin hakkı
        Yarım çalışma izni işçinin hakkı

        Benzer Haberler

        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakarya'da iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu yetiştiren kişi yakalandı
        Sakarya'da iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu yetiştiren kişi yakalandı
        Sakarya'da nefes borusuna tatlı kaçan kişi, Heimlich manevrasıyla kurtarıld...
        Sakarya'da nefes borusuna tatlı kaçan kişi, Heimlich manevrasıyla kurtarıld...
        Saadet Partisi Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayhan'dan Pamukova'...
        Saadet Partisi Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayhan'dan Pamukova'...
        Kaymakam Serttaş ve Belediye Başkanı Pilavcı, restorasyon çalışmalarını inc...
        Kaymakam Serttaş ve Belediye Başkanı Pilavcı, restorasyon çalışmalarını inc...
        Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alemdar, Sakarya Ticaret Borsasını ziyaret...
        Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alemdar, Sakarya Ticaret Borsasını ziyaret...