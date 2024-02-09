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        Ağabeyi, yengesi ve yeğenini öldüren sanığa 1'i ağırlaştırılmış 3 müebbet hapis

        SAKARYA'datartıştığı ağabeyi, yengesi ve yeğenini pompalı tüfekle öldüren Çetin Güler (56) ağırlaştırılmış müebbet ve 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 14:48 Güncelleme: 09.02.2024 - 14:50
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        Ağabeyi, yengesi ve yeğenini öldüren sanığa 1'i ağırlaştırılmış 3 müebbet hapis
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        SAKARYA'datartıştığı ağabeyi, yengesi ve yeğenini pompalı tüfekle öldüren Çetin Güler (56) ağırlaştırılmış müebbet ve 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Nakliye firması işletip, bir süre önce iflas eden Çetin Güler, 5 Nisan 2022'de ağabeyi Bedri Güler'in Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Gündoğar Sokak'taki evine gitti. Babalarından kalan evin tapusunun kendisine verilmesini isteyen Çetin Güler, tartıştığı ağabeyi Bedri, yengesi Duriye (62) ve yeğeni Tuncay Güler'i (24) pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Ailenin küçük oğlu Berat Güler (23) ise balkondan kaçarak kurtuldu. Şüpheli yakalanıp, tutuklanırken; hakkında 'kardeşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile 'kasten öldürme' suçundan 2 kez müebbet hapis istemi ile dava açıldı. Sakarya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında mahkeme heyeti, kararını açıkladı. Çetin Güler, ağırlaştırılmış müebbet ile 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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