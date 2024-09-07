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        Sehle'yi tabancayla başından vurarak ağır yaralayan sevgilisi tutuklandı

        SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde sevgilisi Sehle G.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 19:40 Güncelleme: 07.09.2024 - 19:45
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        Sehle'yi tabancayla başından vurarak ağır yaralayan sevgilisi tutuklandı
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        SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde sevgilisi Sehle G.’yi (35) başından vurarak ağır yaralayan Serdar Sert (50), tutuklandı.

        Olay, 5 Eylül’de Adapazarı ilçesi Orta Mahalle Kökçü Sokak’ta meydana geldi. İş merkezinin 2’nci katında güzellik salonu işleten Sehle G.’nin iş yerinden gelen silah seslerini duyanlar, polise haber verdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Sehle G.’yi yerde tabancayla başından vurulmuş halde ağır yaralı olarak buldu. Sehle G., sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Daha önce eşinden boşandığı öğrenilen 3 çocuk annesi Sehle G.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olay yerinden kaçan saldırgan sevgili Serdar Sert'in otomobili ise Hendek ilçesinde bulundu. Ekiplerin yaptığı çalışmayla daha sonra saldırgan da silahıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. 

        KISKANÇLIK İDDİASI

        Sehle G.’nin tedavisi sürerken adliyeye sevk edilen Serdar Sert'in saldırıyı kıskançlık nedeniyle yaptığı öne sürüldü. Sert, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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