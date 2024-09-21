Sakaryaspor Başkanı İn, darbedildi

SAKARYASPOR Başkanı Gökhan İn, kulübün reklam ve sponsorluk işlerinden sorumlu yöneticisi Cengiz Şen tarafından darbedildi. O anlara dair görüntüler sosyal medyada yayılırken, Cengiz Şen ise İstanbul Beşiktaş'ta yakalandı. Olayın, yarınki Sakaryaspor kongresi öncesi adaylık süreciyle ilgili olduğu belirtildi.

Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn'in, bir kişi tarafından bir odada tokatlandığı görüntüler, dün gece sosyal medyada yayıldı. Sakarya Cumhuriyet Savcılığı, konuyla ilgili soruşturma başlattı. Başkan İn'e 2 kez tokat atan kişinin kulübün reklam ve sponsorluk işlerinden sorumlu yöneticisi Cengiz Şen olduğu belirlendi. Odada bulunan 3'üncü kişi tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde Cengiz Şen'in, Gökhan İn'e, "Basın açıklaması yok abi artık. Bitti bu işler. Birol'un aldığı 150 bin TL'yi sen ödeyeceksin. Duyuyor musun beni?" dedikten sonra tokat attığı görüldü. Başkan İn'in ise "Tamam oğlum. Sakin ol. Kalp var bende, biliyorsun değil mi? Tamam" diyerek yanıt verdiği görüldü.