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        Sakaryaspor Başkanı İn, darbedildi (2)

        ADLİYEYESEVK EDİLDİSAKARYASPOR Başkanı Gökhan İn'i, tokat atarak darp ettiği görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından gözaltına alınan Cengiz Şen, ters kelepçe takılıp adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 16:37 Güncelleme: 21.09.2024 - 16:40
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        Sakaryaspor Başkanı İn, darbedildi (2)
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        ADLİYEYESEVK EDİLDİ

        SAKARYASPOR Başkanı Gökhan İn'i, tokat atarak darp ettiği görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından gözaltına alınan Cengiz Şen, ters kelepçe takılıp adliyeye sevk edildi.

        BAŞKAN İN KENTTEN AYRILDI

        Bu arada olayın görüntülerini kaydeden kulüp yöneticisi S.İ.'nin de polis tarafından arandığı ancak bulunamadığı belirtildi. Darbedilen Başkan Gökhan İn'in ise olayların yayılmasının ardından yakınlarına 'Başım belaya girecek' diyerek kentten ayrıldığı öğrenildi. İn'in bu sebeple emniyette ifadesinin alınamadığı ifade edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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