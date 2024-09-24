Bakan Tekin: Müfredatı sadeleştirdik (2)

‘DEMOKRASİMİZİNEN BÜYÜK AÇMAZLARINDAN BİRİ HALKTAN KOPUK SİYASET MEKANİZMASIYDI’

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ‘Türkiye Buluşmaları’ ve çeşitli ziyaretler için Sakarya'ya geldi. Bakan Tekin, ilk olarak Adapazarı ilçesindeki tesiste basın açıklaması yaptı. Bakan Tekin'e AK Parti MKYK üyeleri, milletvekilleri ve il yöneticileri eşlik etti. Konuşmasına, Türk siyasal hayatına değinerek başlayan Tekin, "İçinde yaşadığımız dönemde demokrasilerin en büyük açmazlarından bir tanesi, özellikle Türkiye’nin yaşadığı demokrasi tecrübesinde, demokrasimizin en büyük açmazlarından birisi halktan kopuk, halkın sorunlarından bihaber olan siyaset mekanizmasıydı. Uzun yıllar bunun tecrübelerini yaşadık. Türk siyasal hayatına geriye dönüp baktığımızda bunu çok fazla örneği var. Bazı dönemlerde ise bu açmazları aşacak siyasi partiler gündeme geldi. Siyasi iktidar elde ettiler. Bunların bir kısmı ilerleyen iktidar süreçlerinde siyasi faaliyetlerini yürütürken toplumsal ilişkilerini aksattıkları için sorunlar yaşadılar. Özellikle 1980’li yıllarda Anavatan Partisi üzerinden benzeri bir örnek verebiliriz. Adalet ve Kalkınma Partisi'ni farklılaştıran şey ise bu tür demokrasi tecrübesindeki geleneği kırmış olması idi. Bizzat Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı sürecinden başlayan girilmeyen ev, girilmeyen iş yeri bırakmadan çalışan, bir anlamda temsili demokrasi kavramını tekrar orijinaline yani doğrudan demokrasiye dönüştüren yaklaşımıyla hizmet etmesi, çalışması Türk demokrasi tarihinde benim açımdan bir kırılma noktasıdır. Adalet ve Kalkınma Partisi'ni farklılaştıran şey de toplumla entegre bir biçimde politika üretmesi ve bu ürettiği politikaları kararlı bir biçimde hayata geçirmesi. Bir siyaset bilimci gözüyle bunu söylüyorum” dedi.

‘YAPILANLAR, HEMEN HEMEN HER ALANDA 2’YE KATLANMIŞ DURUMDA’ AK Parti’nin eğitim alanındaki icraatlarına dikkat çeken Bakan Tekin, “Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarda bulunduğu 22 yıl içerisinde neler yaptı’ sorusuyla ilgili muhtemelen birçok ortamda maddi yatırımlarla ilgili olarak, fiziki yatırımlarla ilgili olarak çok fazla konuşuldu; bunlarla ilgili birçok husus dile getirildi. Taraflı tarafsız herkesin üzerinde ittifak ettiği bir şey var; Cumhuriyet döneminden 1923’ten itibaren 2002 yılına yapılanlar hemen hemen her alanda minimum ikiye katlanmış durumda. Öğretmen sayısı, derslik sayısı, okul sayısı 2 katından daha fazla artmış durumda. Aynı şeyi sağlık, ulaştırma politikalarında da söyleyebilirsiniz. Her noktada Adalet ve Kalkınma Partisi, toplumun problemlerini çözebilecek ve çağdaş dünyayla entegre olabilecek politikalar üretti” diye konuştu.

Bakan Tekin, Türkiye'nin demokratikleşmesi açısından çok ciddi mesafeler katettiğini belirterek, “AK Parti iktidarı döneminde maddi yatırımlar, maddi göstergeler açısından yaşadığımız sıçrama, bir taraftan da hep ihmal ettiğimiz, görmediğimiz, asıl artık Türkiye’nin normal, olağan demokrasinin işlediği, dünyada da olağan demokratik süreçlerin takip edildiği bir ülke pozisyonuna geldi. Bunları ihmal etmemek lazım. Ben, bu başarının arkasındaki mantığın işte bugün burada milletvekillerimizle beraber sahaya çıktığımızda sahadaki görüntüyü, sahada problemleri tespit edip çözen ve ona göre tedbir alan bir siyaset anlayışından ortaya çıktığına inanıyorum. Ben birçok ortamda söyledim. Bu yapılanları alt alta yazalım; üstünde de Türkiye Cumhuriyeti ifadesini kaldıralım. ‘Dünyada X ülkesinde bunlar yapılmış’ diyelim. Şu an bizi eleştiren muhalefet bunu eline alır ve der ki ‘X ülkesi 20 yılda eğitimde devrim yaptı’ diye ders kitaplarına literatür olarak okutur. Bunu samimiyetimle söylüyorum” dedi.

'30 BİN PERSONELİ BU HAFTA İÇERİSİNDE BAŞLATMIŞ OLACAĞIZ' Okullardaki son durumu anlatan Bakan Tekin, “Aksaklıklarımız var, eksikliklerimiz var. Nüfus hareketlilikleri oluyor. Eski okullarımızın revize edilmesi gerekiyor. Özellikle 2002’den önce yapılmış okullarımızda deprem tetkiki yapılıp da yıkılıp yeniden yapması gereken okullarımız var. Bunları revize etmeye çalışıyoruz. Bu yıl da eğitim öğretim sürecine büyük oranda sorunsuz bir şekilde başladık. Çalışma Bakanlığı ile beraber yürüttüğümüz, okullarımızın temizlik işleriyle ilgili bir problem yaşamıştık yani yeni uygulanan modelle ilgili onun hayata geçirilmesiyle ilgili bir sorun yaşamıştık. Onu da sağ olsun Çalışma Bakanımız ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Bey ile beraber oturduk, konuştuk. Onun süreci de başladı. Bu tür sorunu yaşayan okullarımızda tekrar eski model Toplum Yararına Çalışma Projesi kapsamında 30 bin personeli de bu hafta içerisinde inşallah sürecini tamamlayıp başlatmış olacağız. Onu da çözmüş olacağız” diye konuştu.