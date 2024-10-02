Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sapanca'da, bungalov tesisinde yapımı süren restoran binasında yangın

        SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, bungalov tesislerinin yanında yapımı devam eden restoran binasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, binada hasar oluştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 19:14 Güncelleme: 02.10.2024 - 19:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sapanca'da, bungalov tesisinde yapımı süren restoran binasında yangın
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, bungalov tesislerinin yanında yapımı devam eden restoran binasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, binada hasar oluştu.

        Yangın, saat 17.00 sıralarında Rüstempaşa Mahallesi Gezmiş Sokak üzerinde meydana geldi. Bungalov tesisinin yanında yapımı devam eden restoran binasında iddiaya göre, kaynak makinesi ile çalışıldığı sırada çıkan kıvılcımlar sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler binayı sararken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Yangında, binada hasar oluştu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail, Şam'ı vurdu
        İsrail, Şam'ı vurdu
        İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan tehdit
        İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan tehdit
        Sinan Ateş davasında karar açıklandı
        Sinan Ateş davasında karar açıklandı
        Hizbullah İsrail'in sızma girişimini püskürttü
        Hizbullah İsrail'in sızma girişimini püskürttü
        2 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        2 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        İsrail Guterres'i "istenmeyen adam" ilan etti
        İsrail Guterres'i "istenmeyen adam" ilan etti
        İsrail'den 60 kat pahalıya mobil internet kullanıyoruz
        İsrail'den 60 kat pahalıya mobil internet kullanıyoruz
        İsrail'den yeni saldırı hazırlığı
        İsrail'den yeni saldırı hazırlığı
        İran'ın İsrail'e saldırısına dair neler biliniyor?
        İran'ın İsrail'e saldırısına dair neler biliniyor?
        Narin soruşturmasında sahte hesap etkisi: Asılsız paylaşımlarla ifadeler arasında dikkat çeken benzerlik
        Narin soruşturmasında sahte hesap etkisi: Asılsız paylaşımlarla ifadeler arasında dikkat çeken benzerlik
        Soruşturma başlatıldı
        Soruşturma başlatıldı
        Eylül enflasyonu ne olur?
        Eylül enflasyonu ne olur?
        Fatih Terim'e sürpriz talip!
        Fatih Terim'e sürpriz talip!
        Dünyanın en iyi 10 forvetini duyurdular!
        Dünyanın en iyi 10 forvetini duyurdular!
        Okan Buruk kaç maç ceza alacak?
        Okan Buruk kaç maç ceza alacak?
        Hastane odasından fotoğraf
        Hastane odasından fotoğraf
        Beşiktaş'tan sağlam savunma!
        Beşiktaş'tan sağlam savunma!
        "Ana hedefimiz beyin göçünü beyin gücüne dönüştürmek"
        "Ana hedefimiz beyin göçünü beyin gücüne dönüştürmek"
        Ekmekle olan karmaşık ilişkimiz
        Ekmekle olan karmaşık ilişkimiz

        Benzer Haberler

        Sakarya'da çıkan yangında biri tarihi 3 ev zarar gördü
        Sakarya'da çıkan yangında biri tarihi 3 ev zarar gördü
        Sakaryaspor, teknik direktör Mesut Bakkal ile anlaştı
        Sakaryaspor, teknik direktör Mesut Bakkal ile anlaştı
        Sakarya'nın Karasu sahilindeki kıyı erozyonu sürüyor
        Sakarya'nın Karasu sahilindeki kıyı erozyonu sürüyor
        Sakarya'da 430 bin 800 makaron ele geçirildi
        Sakarya'da 430 bin 800 makaron ele geçirildi
        Fransa vatandaşı David Sakarya'da İslamiyet'i seçti
        Fransa vatandaşı David Sakarya'da İslamiyet'i seçti
        Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 13 akademik personel alacak
        Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 13 akademik personel alacak