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        4 kişiyi vuran işletmeci, 10 kişilik grubun saldırısına uğramış

        SAKARYA'nınSapanca ilçesinde 4 kişiyi tabanca ile yaralayan bungalov tesisi sahibi V.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 17:51 Güncelleme: 09.10.2024 - 17:55
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        4 kişiyi vuran işletmeci, 10 kişilik grubun saldırısına uğramış
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        SAKARYA'nınSapanca ilçesinde 4 kişiyi tabanca ile yaralayan bungalov tesisi sahibi V.E.B.'nin (43) olay sırasında 10 kişilik grubun saldırısına uğradığı ortaya çıktı.

        Sapanca ilçesi İlmiye Mahallesi'nde bir bungalov tesisi sahibinin, inşaat çalışmaları sırasında 4 kişiyi tabancayla vurduğu olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. İşletme sahibinin 7 Ekim'de gerçekleştirdiği olaydan önce tesisteki inşaatta çalışan M.E.A. ile K.K. arasında tartışma yaşandı. Kavgayı ayırmaya gelen işletme sahibi V.E.B., M.E.A'yı darbederek inşaattan gönderdi. M.E.A. yakınlarına haber verince yaklaşık 10 kişilik grup, ellerinde sopa ve levyelerle tesisin olduğu yere geldi. İşletme sahibi V.E.B. grup tarafından darbedildi. Gruptan H.A. yanındaki tabancayla V.E.B.'ye doğru ateş etti. Yara almayan V.E.B., ruhsatlı silahıyla kendisine saldıranlara ateş etti.

        İŞLETME SAHİBİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Kurşunların isabet ettiği H.A. (42), İ.A. (41), E.A. (21) ve E.K. (35) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından sevk edildikleri Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. H.A. hayati tehlikeyi atlatırken, bacaklarından vurulan E.K., E.A. ve İ.A. ise tedavileri sonrası ifade verdi. İfadelerinin ardından 3 kişi serbest bırakılırken, olaydan sonra kaçan V.E.B. İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek teslim oldu. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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