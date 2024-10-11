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        Sakarya'da 2 ayrı suç örgütüne operasyon; 11 gözaltı

        SAKARYA'da polis ekiplerinin 2 ayrı suç örgütüne yönelik operasyonlarında, 11 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 12:27 Güncelleme: 11.10.2024 - 12:30
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        Sakarya'da 2 ayrı suç örgütüne operasyon; 11 gözaltı
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        SAKARYA'da polis ekiplerinin 2 ayrı suç örgütüne yönelik operasyonlarında, 11 şüpheli gözaltına alındı.

        Kentte bankalarda kara listede olması sebebiyle kredi alamayan kişilere, yüksek faizle çek ve senet karşılığında para sattıkları belirlenen kişilere yönelik soruşturma başlatıldı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından gerçekleştirilen soruşturmada 2 ayrı suç örgütünün üyelerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda elebaşılığını yaptığı belirlenen S.D. ve İ.A ile birlikte O.V., V.K., H.A., S.C.A., B.B., İ.K., H.Z., S.Z. ve M.E. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 6 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek, 111 fişek, çok sayıda çek ve senet ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

        Öte yandan şüphelilerin para verdikleri kişilerden tahsilat yapamadıkları, kişilerin mallarına el koydukları öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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