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        Makarna fabrikasındaki patlamada ölü sayısı 5'e çıktı

        SAKARYA'nın Hendek ilçesinde makarna fabrikasında meydana gelen patlamada ölü sayısı 5'e çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 11:39 Güncelleme: 14.10.2024 - 11:45
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        Makarna fabrikasındaki patlamada ölü sayısı 5'e çıktı
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        SAKARYA'nın Hendek ilçesinde makarna fabrikasında meydana gelen patlamada ölü sayısı 5'e çıktı. Olayda yaralanan Naim Karagüzel (35) de tedavi gördüğü hastanede bu sabah hayatını kaybetti.

        Hendek ilçesinde organize sanayi bölgesinde bulunan makarna fabrikasında 15 Eylül'de yaşanan patlamada Mesut Şimay (27) yaşamını yitirirken, 30 kişi yaralandı. Kocaeli Şehir Hastanesi yanık ünitesinde tedavisi süren Eray Kızıldağ (23) 4 Ekim'de, İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi yanık ünitesinde tedavisi süren Güven Albayrak (24) 9 Ekim'de Merve Menteş ise 10 Ekim’de hayatını kaybetti.

        Kocaeli Şehir Hastanesi'nde tedavisi süren evli ve 2 çocuk babası Naim Karagüzel de bu sabah yaşam savaşını kaybetti. Karagüzel'in ölümüyle patlamada yaşamını yitirenlerin sayısı 5'e yükseldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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