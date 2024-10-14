Makarna fabrikasındaki patlamada ölü sayısı 5'e çıktı

Kocaeli Şehir Hastanesi'nde tedavisi süren evli ve 2 çocuk babası Naim Karagüzel de bu sabah yaşam savaşını kaybetti. Karagüzel'in ölümüyle patlamada yaşamını yitirenlerin sayısı 5'e yükseldi.

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde makarna fabrikasında meydana gelen patlamada ölü sayısı 5'e çıktı. Olayda yaralanan Naim Karagüzel (35) de tedavi gördüğü hastanede bu sabah hayatını kaybetti.

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