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        Tunahan'ın ölümünde çelme takan ile 2 şüpheli gözaltında (2)

        3ŞÜPHELİ ADLİYEDE, 2 GÖZALTI DAHASakarya'da atılan çelme sonucu yola düştüğü sırada otomobilin çarptığı Hilmi Tunahan Çiçek'in (21) ölümüne ilişkin soruşturmada çelme takan T.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 16:58 Güncelleme: 30.10.2024 - 17:05
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        Tunahan'ın ölümünde çelme takan ile 2 şüpheli gözaltında (2)
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        3ŞÜPHELİ ADLİYEDE, 2 GÖZALTI DAHA

        Sakarya'da atılan çelme sonucu yola düştüğü sırada otomobilin çarptığı Hilmi Tunahan Çiçek'in (21) ölümüne ilişkin soruşturmada çelme takan T.K. ile kavgaya karışan A.Ö. ve R.R.K., emniyetteki sorguları sonrası adliyeye sevk edildi. Ayrıca olayın yaşandığı eğlence mekanının sahipleri olduğu belirtilen M.P. ve M.P. de gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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