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        Yaya geçidinde hafif ticari aracın çarptığı 11 yaşındaki Zühre öldü (2)

        ALKOLLÜSÜRÜCÜ TUTUKLANDISakarya'da yaya geçidinde kullandığı hafif ticari araçla çarptığı Zühre Deniz Akdağ'ın (11) ölümüne sebep olan Tuğrul Duman'ın 3,34 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 14:23 Güncelleme: 05.11.2024 - 14:23
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        Yaya geçidinde hafif ticari aracın çarptığı 11 yaşındaki Zühre öldü (2)
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        ALKOLLÜSÜRÜCÜ TUTUKLANDI

        Sakarya’da yaya geçidinde kullandığı hafif ticari araçla çarptığı Zühre Deniz Akdağ’ın (11) ölümüne sebep olan Tuğrul Duman’ın 3,34 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan Duman, çıkarıldığı mahkeme tarafından ‘Olası kastla öldürme’ suçlamasıyla tutuklandı.

        Bu arada Tuğrul Duman’ın kazanın hemen öncesinde Aziz Duran Alt Geçidi yakınlarında park halindeki bir otomobile de çarptığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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