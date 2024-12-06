Sakarya'da tavuk yüklü kamyonla çarpışan otomobildeki anne- oğul öldü

SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde, tavuk yüklü kamyonla kafa kafaya çarpışan otomobildeki anne ile oğlu yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Büyük Kaynarca Mahallesi mevkisinde meydana geldi. C.B. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen tavuk yüklü kamyon, karşı yönden gelen Üzeyir Kontaş (38) yönetimindeki 54 BC 649 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, ihbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada otomobilde sıkışan sürücü Üzeyir ile annesi Güllü Kontaş (76), itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılıp, sağlık görevlilerine teslim edildi. Anne- oğul, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yenikent ve Kaynarca Devlet hastanelerine kaldırıldı. Üzeyir Kontaş ve annesi Güllü Kontaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.