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        Sakarya'da tavuk yüklü kamyonla çarpışan otomobildeki anne- oğul öldü

        SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde, tavuk yüklü kamyonla kafa kafaya çarpışan otomobildeki anne ile oğlu yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 22:31 Güncelleme: 06.12.2024 - 22:35
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        Sakarya'da tavuk yüklü kamyonla çarpışan otomobildeki anne- oğul öldü
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        SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde, tavuk yüklü kamyonla kafa kafaya çarpışan otomobildeki anne ile oğlu yaşamını yitirdi.

        Kaza, saat 17.00 sıralarında Büyük Kaynarca Mahallesi mevkisinde meydana geldi. C.B. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen tavuk yüklü kamyon, karşı yönden gelen Üzeyir Kontaş (38) yönetimindeki 54 BC 649 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, ihbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada otomobilde sıkışan sürücü Üzeyir ile annesi Güllü Kontaş (76), itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılıp, sağlık görevlilerine teslim edildi. Anne- oğul, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yenikent ve Kaynarca Devlet hastanelerine kaldırıldı. Üzeyir Kontaş ve annesi Güllü Kontaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Kamyon şoförünün C.B.’nin gözaltına alındığı kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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