Eşini öldürüp teslim oldu

Olay, saat 14.00 sıralarında Kaynarca ilçesinde meydana geldi. Müzisyen olduğu öğrenilen İskender Kodalak, polis merkezine gidip eşi Simge Kodalak’ı öldürdükten sonra cesedini Müezzinler Göleti’nin yanına bıraktığını itiraf ederek teslim oldu. Bölgenin jandarma bölgesi olması sebebiyle polis durumu jandarmaya haber verdi. Bölgeye giden İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, göletin kenarında Simge Kodalak’ı hareketsiz buldu. Yapılan kontrolde Kodalak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

SAKARYA’nın Kaynarca ilçesinde İskender Kodalak (42), eşi Simge Kodalak’ı (31) öldürüp, cesedini gölet kenarına bıraktı. Polise gidip suçunu itiraf eden Kodalak’ın tarif ettiği yerde eşi Simge Kodalak’ın cansız bedeni bulundu.

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