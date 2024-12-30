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        Eşini öldürüp teslim oldu

        SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde İskender Kodalak (42), eşi Simge Kodalak'ı (31) öldürüp, cesedini gölet kenarına bıraktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 17:48 Güncelleme: 30.12.2024 - 17:50
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        Eşini öldürüp teslim oldu
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        SAKARYA’nın Kaynarca ilçesinde İskender Kodalak (42), eşi Simge Kodalak’ı (31) öldürüp, cesedini gölet kenarına bıraktı. Polise gidip suçunu itiraf eden Kodalak’ın tarif ettiği yerde eşi Simge Kodalak’ın cansız bedeni bulundu.

        Olay, saat 14.00 sıralarında Kaynarca ilçesinde meydana geldi. Müzisyen olduğu öğrenilen İskender Kodalak, polis merkezine gidip eşi Simge Kodalak’ı öldürdükten sonra cesedini Müezzinler Göleti’nin yanına bıraktığını itiraf ederek teslim oldu. Bölgenin jandarma bölgesi olması sebebiyle polis durumu jandarmaya haber verdi. Bölgeye giden İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, göletin kenarında Simge Kodalak’ı hareketsiz buldu. Yapılan kontrolde Kodalak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Boynunda kesici alet yarası bulunan Simge Kodalak'ın cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

        İskender Kodalak jandarma tarafından gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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