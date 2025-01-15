Eski polis, geçen yıl rehin aldığı sevgilisini bu kez boğazından bıçakladı

SAKARYA'da eski polis Taner T. (50), geçen yıl rehin aldığı sevgilisi I.A.'yı (43), bu kez boğazından bıçakla yaraladı.

Olay, dün akşam saatlerinde, Adapazarı ilçesi Semerciler Mahallesi Çark Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Eski polis Taner T., geçen yıl rehin aldığı sevgilisi I.A.'yı, yaşanan tartışmanın ardından bu kez de boğazından bıçaklayıp kaçtı. Ağır yaralanan I.A., gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Olaydan sonra kendi evine gittiği öğrenilen Taner T., Özel Harekat polislerinin düzenlediği operasyonla yakalanıp gözaltına alındı.

2022'de sokak ortasında pompalı tüfekle rastgele çevreye ateş açtığı öğrenilen Taner T.'nin geçen yıl sevgilisini silahla rehin aldığı için 'Silahla tehdit' suçundan tutuklandığı ve bir süre önce tahliye edildiği öğrenildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.