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        Yağ yangınlarını kısa sürede söndüren ürün geliştirildi

        SAKARYA'da yangın söndürme ve kimya alanında faaliyet gösteren bir firmanın yerli imkanlarla geliştirdiği 14x8 boyutundaki ürün, 1 litreye kadar yağ yangınını 10-15 saniye içerisinde söndürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 09:51 Güncelleme: 29.01.2025 - 09:55
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        Yağ yangınlarını kısa sürede söndüren ürün geliştirildi
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        SAKARYA'da yangın söndürme ve kimya alanında faaliyet gösteren bir firmanın yerli imkanlarla geliştirdiği 14x8 boyutundaki ürün, 1 litreye kadar yağ yangınını 10-15 saniye içerisinde söndürüyor. Firmanın Yönetim Kurulu Başkan Vekilli Haktan Adıgüzel, "Ürünün amacı yangını güvenli bir şekilde söndürmek. İlk önce ocağın altını kapatmanız gerekiyor. Daha sonra ürünü tavanın veya fritözün kenarından bıraktığınız zaman yeterlidir" dedi.

        Arifiye ilçesi Hanlı Sakarya Mahallesi'nde yangın söndürme ve kimya alanında faaliyet gösteren bir firma tarafından yerli imkanlarla geliştirilen ürün, 1 litreye kadar yağ yangınını 10-15 saniye içerisinde söndürmeye olanak sağlıyor. 14x8 boyutunda tasarlanan ürün, ocağın altı kapatıldıktan sonra tava ya da fritözün kenarından alevlerin içine bırakılarak kullanılıyor. Kullanım alanları arasında restoran ve otellerin yanı sıra evlerin de yer aldığı ürün 350 TL'den satışa sunuluyor.

        'KULLANIMI ÇOK BASİT'

        Yağ yangınlarının söndürülmesi en zor yangın türü olduğunu belirten firmanın Yönetim Kurulu Başkan Vekilli Haktan Adıgüzel, "Bunu çok hızlı ve pratik şekilde söndürmek amacıyla bir ürün geliştirdik. Bu ürünün amacı, yangına çok hızlı müdahale edilmesi. Yangında saniyeler çok önemlidir. Bu sebeple hızlı ve ekonomik şekilde müdahale edebileceğimiz bir ürün ortaya çıkardık. Ürünün amacı da yangını güvenli bir şekilde söndürmek. Kullanımı çok basit; ilk önce ocağın altını kapatmanız gerekiyor. Daha sonra ürünü tavanın veya fritözün kenarından bıraktığınız zaman yeterlidir. Yaklaşık 10-15 saniye içerisinde yangını hızlı bir şekilde söndürür" dedi.

        'BU ÜRÜN İNGİLTERE VE BİZDE VAR'

        Ürünün kullanım alanlarını anlatan Haktan Adıgüzel, "Yemeklerin yoğun yapıldığı yerlerde riskler daha fazladır. Bu sebeple ilk müşteri profilimiz oteller ve restoranlar. Ancak her evde olması gereken bir ürün. Çünkü insanların dalgınlığına gelebilir, unutulabilir; o anda ev hanımları çocuğa ve işe dalmış olabilirler ve yangın her an başlayabilir. Ev yapılan ve mutfağın olduğu her yerde bu ürününün olması gerekiyor. Şirket yöneticilerimizin hepsi yangın ve kimya alanında uzman kişiler. Belli bir birikimimiz zaten vardı. Daha sonra bunu yerli ve milli bir şekilde Türkiye'de üretmek için çalışmalara başladık. Yaklaşık 1,5 yıllık sürenin sonunda ürünü ortaya çıkarttık. Dünyada bu ürün İngiltere ve bizde var" diye konuştu.

        'HEM EKONOMİK HEM ALTERNATİF'

        Ürünün hızlı ve pratik bir çözüm sunduğunu söyleyen Haktan Adıgüzel, "Restoran ve otellerde davlumbaz sistemi zorunlu. Kanuni zorunluluk gereği hepsinde var. Ürünümüzün şöyle bir avantajı var; davlumbazlarda bakımların yapılmaması, o anlık çalışmaması veya algılamaması halinde ellerinde iyi bir alternatif yok. Bizim ürünümüz hem ekonomik hem de alternatif. Herkesin elinde bulundurması gerekiyor. Bir kutumuzun içerisinde 2 tane ürünümüz var. 2 ürün olmasının sebebi şu; o an panik halinde belki ocağın altını kapatamayabilirsiniz unutkanlık olabilir. Bu durumda hemen elinizde 1 tane daha yedek olması gerekiyor. O yüzden ikili paketler halinde veriyoruz. Herkesin erişebileceği bir fiyat, 350 TL'den ürünümüzü veriyoruz" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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