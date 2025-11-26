Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 6. ayak yarışları Sakarya'da gerçekleştirilecek

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) faaliyet takviminde yer alan Petlas 2025 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 6. ayak yarışları, Sakarya'da yapılacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle 54 Otomobil Sporları Kulübü tarafından 28-30 Kasım'da düzenlenecek yarışlara, 25 araç ve 50 sporcu katılacak.

54 Otomobil Sporları Kulübü Başkanı Tümay Şengöz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Sakarya etabının Türkiye'de özel yere sahip olduğunu söyledi. Şengöz, şampiyonanın 6. ve son ayağının Sakarya'da olacağını belirterek, "Cuma günü Demokrasi Meydanı'nda temsili start olacak. Cumartesi günü orman etabımızı, pazar günü ise Karaköy'deki gösteri etabımızı tamamlayacağız." dedi. Sakarya yarışının sporcular tarafından ilgi gördüğünü dile getiren Şengöz, "Sporcu arkadaşlarımızın hepsi il dışından geliyor. Buraya büyük zevkle geliyorlar çünkü bizim burada yaptığımız yarışın Türkiye'deki karşılığı; 'efsane Sakarya yarışı'. Tüm yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum, kazasız belasız yarış geçiririz." diye konuştu.