        Sakarya Haberleri

        Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 6. ayak yarışları Sakarya'da gerçekleştirilecek

        Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) faaliyet takviminde yer alan Petlas 2025 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 6. ayak yarışları, Sakarya'da yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 15:56 Güncelleme: 26.11.2025 - 15:56
        Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 6. ayak yarışları Sakarya'da gerçekleştirilecek
        Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) faaliyet takviminde yer alan Petlas 2025 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 6. ayak yarışları, Sakarya'da yapılacak.

        Sakarya Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle 54 Otomobil Sporları Kulübü tarafından 28-30 Kasım'da düzenlenecek yarışlara, 25 araç ve 50 sporcu katılacak.

        54 Otomobil Sporları Kulübü Başkanı Tümay Şengöz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Sakarya etabının Türkiye'de özel yere sahip olduğunu söyledi. Şengöz, şampiyonanın 6. ve son ayağının Sakarya'da olacağını belirterek, "Cuma günü Demokrasi Meydanı'nda temsili start olacak. Cumartesi günü orman etabımızı, pazar günü ise Karaköy'deki gösteri etabımızı tamamlayacağız." dedi. Sakarya yarışının sporcular tarafından ilgi gördüğünü dile getiren Şengöz, "Sporcu arkadaşlarımızın hepsi il dışından geliyor. Buraya büyük zevkle geliyorlar çünkü bizim burada yaptığımız yarışın Türkiye'deki karşılığı; 'efsane Sakarya yarışı'. Tüm yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum, kazasız belasız yarış geçiririz." diye konuştu.

        Organizasyona misafir yarışmacı olarak katılacak Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı da kazasız yarış temennisinde bulunarak, "Belediyede görevli ve aynı zamanda bu spora ilgi duyan Gözde Hanım'ın teşvikiyle yarışmaya katılmaya karar verdik." ifadelerini kullandı. Sarı, heyecanlı ve keyifli bir deneyim olduğunu dile getirerek, "Araçlara zaten merakım vardı. Arazide test sürüşü yaptık, çok hoşuma gitti. Yarışın da oldukça keyifli geçeceğini düşünüyorum." şeklinde sözlerini tamamladı.

        Temsili startla 28 Kasım Cuma günü başlayacak organizasyonda, 29 Kasım Cumartesi günü ormanlık alanda "mukavemet", 30 Kasım Pazar günü ise Spor Ada Pisti'nde seyirci etabı gerçekleştirilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

