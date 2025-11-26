Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        AK Parti Sakarya İl Başkanı Tever, partililere yönelik saldırıyı kınadı

        AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, partisinin Kocaali İlçe Başkanlığınca açılan stanttaki görevlilere yönelik saldırıyı kınadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 20:48 Güncelleme: 26.11.2025 - 20:48
        AK Parti Sakarya İl Başkanı Tever, partililere yönelik saldırıyı kınadı
        AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, partisinin Kocaali İlçe Başkanlığınca açılan stanttaki görevlilere yönelik saldırıyı kınadı.

        Tever, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugün Kocaali'de partinin ilçe başkanlığı standına, ilçe başkanına ve teşkilat mensuplarına yönelik gerçekleştirilen olayı kınadığını belirtti.

        Demokrasi kültürü, ifade özgürlüğü ve siyaset ahlakıyla hiçbir şekilde bağdaşmayan bu olayın üzüntüsünü yaşadıklarını aktaran Tever, "Bu vesileyle istenmeyen hadiseyle ilgili tüm dava arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu tür olaylar bizleri daha da kenetleyecek, teşkilatımızın azim ve kararlılığını daha da güçlendirecektir." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

