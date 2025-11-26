AK Parti Sakarya İl Başkanı Tever, partililere yönelik saldırıyı kınadı

AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, partisinin Kocaali İlçe Başkanlığınca açılan stanttaki görevlilere yönelik saldırıyı kınadı.

Tever, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugün Kocaali'de partinin ilçe başkanlığı standına, ilçe başkanına ve teşkilat mensuplarına yönelik gerçekleştirilen olayı kınadığını belirtti.

Demokrasi kültürü, ifade özgürlüğü ve siyaset ahlakıyla hiçbir şekilde bağdaşmayan bu olayın üzüntüsünü yaşadıklarını aktaran Tever, "Bu vesileyle istenmeyen hadiseyle ilgili tüm dava arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu tür olaylar bizleri daha da kenetleyecek, teşkilatımızın azim ve kararlılığını daha da güçlendirecektir." ifadelerini kullandı.