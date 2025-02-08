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        Sapanca'da trafikteki tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

        SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde trafikte çıkan tartışmada tabancayla vurulan Mert Elter (21) yaşamını yitirdi, K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 00:22 Güncelleme: 08.02.2025 - 00:25
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        Sapanca'da trafikteki tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
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        SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde trafikte çıkan tartışmada tabancayla vurulan Mert Elter (21) yaşamını yitirdi, K.T. (20) ise hafif yaralandı.

        Olay, saat 20.00 sıralarında Sapanca ilçesine bağlı Kırkpınar Hasanpaşa Mahallesi, Şehit Cevdet Koç Caddesi üzerinde meydana geldi. K.T., 41 AKB 278 plakalı otomobiliyle Sapanca yönüne seyir halinde olduğu sırada durup, başka bir otomobilden inen kişi veya kişilerle bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine K.T. ve yanında bulunan arkadaşı Mert Elter, tabancayla vuruldu. Daha sonra şüpheli ya da şüpheliler otomobille olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mert Elter’in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Elter’in cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından Sapanca Devlet Hastanesi’nin morguna götürülürken, hafif yaralanan K.T. ise ambulansta tedavi edildi.

        Öte yandan K.T. ve Mert Elter'in bungalov tatili için şehir dışından Sapanca'ya geldikleri öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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