Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü, eşi yaralı

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada, sürücü Ömer Lütfi Irmak (82) hayatını kaybederken, eşi N.I. (77) yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde D-650 kara yolunun Örencik Mahallesi Deve Bağırtan mevkinde meydana geldi. Adapazarı istikametine giden Ömer Lütfi Irmak yönetimindeki 64 KK 161 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada sürücü ile eşi N.I. araçta sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile yanındaki eşi N.I., itfaiye tarafından sıkıştıkları araçtan çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ömer Lütfi Irmak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Irmak'ın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. N.I.'nın ise tedavisi sürüyor. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.