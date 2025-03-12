İkinci el eşya satan kadını sahte para verip dolandırdılar

Olay, bugün Akyazı ilçesi Kapalı Pazaryeri'nde kurulan halk pazarında meydana geldi. Pazarda ikinci el giysi satan kadının tezgahına gelen 2 kişi, alışıveriş yaptıktan sonra aldığı giysilerin tutarı olan 600 lirayı verip uzaklaştı. Aldığı paralardan şüphelenen kadın, yanında bulunan diğer pazarcıya müşteriden aldığı 6 adet yüz lirayı göstererek bir yanlışlık olup olmadığını sordu. Paraları inceleyen üzerlerinde ‘’Örnektir’’ ibaresi bulunduğunu görünce durum polise bildirildi.

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