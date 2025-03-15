Sakaryaspor - Yeni Malatyaspor: 5-0
STAT: Yeni Sakarya Atatürk StadyumuHAKEMLER: Erdem Mertoğlu, Göktuğ Hazar Erel, Ömer Yasin GezerSAKARYASPOR: İsmail Çipe- Serkan Yavuz (Dk.
STAT: Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu
HAKEMLER: Erdem Mertoğlu, Göktuğ Hazar Erel, Ömer Yasin Gezer
SAKARYASPOR: İsmail Çipe- Serkan Yavuz (Dk. 46 Muhammed Himmet Ertürk), Kahraman Demirtaş, Bülent Uzun, Aabid Rayane, Kakuta Mambenga, Nkoulou Ndoubena (Dk. 73 Batuhan Çakır), Burak Altıparmak (Dk. 46 Atanas Kabov), Mendy Mamadou (Dk. 73 Emircan Altıntaş), Ömer Hasan Şişmanoğlu, Etienne Simon (Dk. 59 Emre Demir)
YENİ MALATYASPOR: Muhammed Enes Salik- Yiğit Ulaş, Muhammed Göktürk Gök, Furkan Söyler (Dk. 90+1 Metehan Ünal), Enes Nas, Enes Savucu (Dk. 89 Osman Katipoğlu), Muhammet Emir Ulusoy, Halil İbrahim Atcı (Dk. 90+1 Kürşat Yılmaz Selamoğlu), Emirhan Bayrakdar, Murat Şamil Güler (Dk. 89 Ömer Çağrı Ataş), Umut Taniş (Dk. 83 Eray Şişman )
GOLLER: Dk.12 Mendy Mamadou, Dk.41 Kakuta, Dk.45+1 Ömer Şişmanoğlu, Dk.86 Emircan Altıntaş, Dk.90 Emre Demir (Sakaryaspor)
SARI KARTLAR: Emircan Bayrakdar, Murat Şamil Güler (Yeni Malatyaspor)
1'inci Lig’in 30’uncu haftasında Sakaryaspor, sahasında ağırladığı Yeni Malatyaspor’u 5-0 mağlup etti.
12’nci dakikada Sakaryaspor atağında Ömer Hasan Şişmanoğlu’nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mendy Mamadou, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0.
42’nci dakikada Yeni Malatyaspor kalecisi Muhammed Enes Salik ile karşı karşıya pozisyonda Kakuta’nın şutunda top ağlarla buluştu. 2-0.
45+1’inci dakikada Kakuta’nın pasında Ömer Hasan Şişmanoğlu, Yeni Malatyaspor kalecisi Muhammed Enes Salik ile karşı karşıya kaldı. Şişmanoğlu’nun şutunda top ağlarla buluştu. 3-0.
İlk yarı Sakaryaspor’un 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
87’nci dakikada Sakaryaspor atağında sağ taraftan Ömer Şişmanoğlu’nun ceza sahasına açtığı ortada topla buluşan Emircan Altıntaş, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 4-0.
90’ıncı dakikada Sakaryasporlu Kakuta’nın pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Emre Demir, topu ağlara gönderdi. 5-0.
Maç, Sakaryaspor’un 5-0’lık galibiyetiyle tamamlandı.
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