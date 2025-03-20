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        Yarım saatte 3 ayrı iş yerine silahlı saldırı düzenledi: 1 ölü (2)

        BİREVİ DE KURŞUNLAMIŞ Sakarya'da 1 kişiyi öldüren, 3 işyerini kurşunlayan D.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 19:50 Güncelleme: 20.03.2025 - 19:50
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        Yarım saatte 3 ayrı iş yerine silahlı saldırı düzenledi: 1 ölü (2)
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        BİREVİ DE KURŞUNLAMIŞ

        Sakarya’da 1 kişiyi öldüren, 3 işyerini kurşunlayan D.G.’nin 1 evi daha kurşunladığı ortaya çıktı. Yakalanan D.G.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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