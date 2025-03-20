Yarım saatte 3 ayrı iş yerine silahlı saldırı düzenledi: 1 ölü (2)
BİREVİ DE KURŞUNLAMIŞ Sakarya'da 1 kişiyi öldüren, 3 işyerini kurşunlayan D.
BİREVİ DE KURŞUNLAMIŞ
Sakarya’da 1 kişiyi öldüren, 3 işyerini kurşunlayan D.G.’nin 1 evi daha kurşunladığı ortaya çıktı. Yakalanan D.G.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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