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        Yalnız yaşayan hasta, ölü bulundu

        SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, yalnız yaşayan Sedat Üner (68), evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 12:26 Güncelleme: 22.03.2025 - 12:30
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        Yalnız yaşayan hasta, ölü bulundu
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        SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, yalnız yaşayan Sedat Üner (68), evinde ölü bulundu. Kanser ve KOAH hastası Üner'in, "Durumum çok kötü" yazılı not bıraktığı belirlendi.

        Olay, dün gece Karasu ilçesi Yalı Mahallesi 219'uncu Sokak'ta meydana geldi. Kanser ve KOAH hastalığı sebebiyle tedavi gören Sedat Üner, 2 gün önce hastaneye gittikten sonra kendisinden haber alınamadı. Tek başına yaşayan Üner'e düzenli olarak yemek götüren komşuları, dün gittikleri evde, kapı açılmayınca, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Eve giren itfaiye ile sağlık ekipleri, oturma odasında Sedat Üner'in cansız bedeniyle karşılaştı. Polis ekiplerinin incelemesinde Üner'in, "Ben 3 gün yaşarım, yaşamam. Durumum çok kötü" yazılı not bıraktığını belirledi. Üner, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) Korucuk Kampüsü'ndeki Adli Tıp Kurumu Sakarya Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı.

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