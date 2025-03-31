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        Sakarya'da tekel bayi işletmecisi ile müşteriler arasında silah ve bıçaklı kavga: 2 yaralı

        SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, tekel bayide müşteriler ile işletmeci arasında çıkan silah ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 01:16 Güncelleme: 31.03.2025 - 01:16
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        Sakarya'da tekel bayi işletmecisi ile müşteriler arasında silah ve bıçaklı kavga: 2 yaralı
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        SAKARYA’nın Adapazarı ilçesinde, tekel bayide müşteriler ile işletmeci arasında çıkan silah ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Olay, gece saatlerinde Adapazarı ilçesinde bulunan Karaağaç Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, bir tekel bayide müşteriler ile işletmeci arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada büfe işletmecisi silah çekerken, karşı taraf da bıçakla karşılık verdi. Olayda işletmeci ile karşı taraftan 1 kişi yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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