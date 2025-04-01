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        Adliye önünde husumetlilerin bıçaklı kavgası: 3 yaralı, 4 gözaltı

        SAKARYA'da tekel bayideki kavga nedeniyle sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen 19 şüphelinin yakınları burada bekleyişini sürdürürken, daha önceden husumetli oldukları kişilerle karşılaşınca taraflar arasında kavga çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 20:06 Güncelleme: 01.04.2025 - 20:06
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        Adliye önünde husumetlilerin bıçaklı kavgası: 3 yaralı, 4 gözaltı
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        SAKARYA'da tekel bayideki kavga nedeniyle sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen 19 şüphelinin yakınları burada bekleyişini sürdürürken, daha önceden husumetli oldukları kişilerle karşılaşınca taraflar arasında kavga çıktı. Yaşanan arbede sırasında 2 kişi bıçakla, 1 kişi ise darbedilerek yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı.

        Olay öğle saatlerinde Sakarya Adliyesi önünde meydana geldi. Ramazan Bayramının 1’inci günü geç saatlerde Adapazarı’nın Karaağaç Bulvarı üzerindeki bir tekel bayisinde meydana gelen kavga nedeniyle gözaltına alınan 19 kişi bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Sevk edilen şüphelilerin yakınları da adliye önüne gelerek beklemeye başladı. Bu sırada gözaltındakilerin yakınları, aralarında daha önceden husumet bulunan kişi ile karşılaştı.

        TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

        İki kişi arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Adliye önünde bekleyen yakınlarının da karıştığı kavgada 2 kişi bıçakla yaralanırken, 1 kişi ise darbedilerek yaralandı. Kavganın ardından polis ekipleri 4 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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