Sakarya'da 2 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı (3)

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir tekel bayisinde çıkan, 2 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 19 şüpheli savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden E.K. (20), E.K. (22), E.İ.G. (22), E.A. (25), A.B.Ş. (19), Y.K. (17) ile H.K. (16) ‘iştirak halinde kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklanırken, Y.S., S.K., E.Ç. ve K.B.K. isimli şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Diğer 8 kişi savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

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