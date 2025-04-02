Sakarya'da otizmli çocuklar, ilk kez robotik eğitime katıldı

SAKARYA Ticaret Borsası Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda eğitim gören öğrenciler, '2 Nisan Otizm Farkındalık Haftası' kapsamında düzenlenen etkinlikte robotik eğitimlere katılıp, ilk kez robot teknolojilerini deneyimledi.

Sakarya Ticaret Borsası Özel Eğitim Uygulama Okulu I. Kademe öğrencileri, '2 Nisan Otizm Farkındalık Haftası' kapsamında ziyaret ettikleri, endüstriyel otomasyon ve mühendislik çözümleri alanında faaliyet gösteren firmada, robot teknolojilerini deneyimleme fırsatı buldu. Etkinlikte, robot kolları kullanılarak yüksek teknoloji tanıtıldı. Öğrencilerden Miraç Yiğit, robot kolunu kullanırken, en çok beyaz robotu sevdiğini belirterek, "Büyüyünce yine geleceğim" dedi.

Öğrenciler, etkinlik sonunda otizmin sembolü olan renkli eller tablosunu da yapıp hatıra bıraktı.

Okul müdürü Hasan Şimşek, etkinlikle ilgili, "Otizmli öğrencilerimize burada robotik eğitimler verildi, farkındalık etkinlikleri yapıldı. Bu imkan için çok teşekkür ederiz" dedi.

Optimak Stu Yönetim Kurulu Başkanı Tansel Cavit Kulak öğrencilere hediyeler verirken; firmanın Ar-Ge moderatörü Banu Araz Alkan da "Optimak Stu ailesi olarak otizmli çocuklarımızın daha önce hiç görmediği ve deneyimlemediği bir ilke imza attık. Ar-Ge merkezimizdeki robotları, otizmli evlatlarımızın deneyimlemesine olanak sağladık. Ben de otizmli bir çocuğun annesi olarak, onları bu şekilde heyecanlandıran bir farkındalık etkinliğinin içinde olmaktan dolayı çok mutluyum" diye konuştu.