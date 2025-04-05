Sakaryaspor-Adanaspor: 2-1
STAT: Yeni Sakarya Atatürk StadyumuHAKEMLER: Davut Dakul Çelik, Samet Özkul, Mehmet AkpınarSAKARYASPOR: Jakub Szumski, Kahraman Demirtaş, Bülent Uzun, Nicolas Nkoulou, Muhammed Himmet Ertürk (Dk.
STAT: Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu
HAKEMLER: Davut Dakul Çelik, Samet Özkul, Mehmet Akpınar
SAKARYASPOR: Jakub Szumski, Kahraman Demirtaş, Bülent Uzun, Nicolas Nkoulou, Muhammed Himmet Ertürk (Dk.75 Serkan Yavuz), Rayane Aabid, Burak Altıparmak, Burak Çoban, Nsana Simon (Dk.58 Emre Demir), Mendy Mamadou (Dk.75 Emircan Altıntaş), Ognjen Ozegovic (Dk.88 Ömer Şişmanoğlu)
ADANASPOR: Nurullah Aslan, Isaac Donkor, Fatih Kurucuk, Yusuf Can Esendemir, Cem Güzelbay (Dk.88 Doğukan Emeksiz), Orkan Çınar(Dk.65 Feyzi Yıldırım), Harun Alpsoy (Dk.77 Yasin Midiliç), Süleyman Koç, Elias Durmaz (Dk.88 Metehan Altunbaş) , Daniel Candeias, Sokol Cikalleshi
GOLLER: Dk.61 Kahraman Demirtaş, Dk.83 Ognjen Ozegovic(P) (Sakaryaspor), Dk.59 Sokol Cikalleshi (Adanaspor)
SARI KARTLAR: Kahraman Demirtaş (Sakarysapor), Elias Durmaz, Yusuf Can Esendemir, Nurullah Aslan, Daniel Candeias, Doğukan Emeksiz (Adanaspor)
KIRMIZI KARTLAR: Dk. 81 Yusuf Can Esendemir (Adanaspor)
1'İNCİ Lig'in 32'nci haftasında Sakaryaspor, kendi sahasında Adanaspor'u 2-1 mağlup etti.
8'inci dakikada Sakaryaspor'un sağ kanattan etkili geldiği atakta Ozegovic'in kaleye yakın mesafeden çektiği şut az farkla oyun alanının dışına çıktı.
29'uncu dakikada Sakaryaspor etkili geldi. Mendy Mamadou hızını kullanarak rakip yarı alana geçer geçmez pasını Burak Çoban'a aktardı. Burak'ın ortasına Ozegovic dokunamadı.
İlk yarı golsüz beraberlikle sona erdi.
59'uncu dakikada Adanaspor deplasmanda öne geçti. Sakaryaspor savunmasında Kahraman Demirtaş'ın pozisyon hatası sonrasında ceza sahasına giren Sokol Cikalleshi Adanaspor'un öne geçirdi. 1-0
61'nci dakikada Sakaryaspor eşitliği yakaladı. Burak Çoban'ın ortasında iyi yükselen Kahraman Demirtaş Sakaraspor'un golünü kaydetti. 1-1
83'üncü dakikada Sakaryaspor, Ognjen Ozegovic'in kullandığı penaltı atışında karşılaşmada 2-1 öne geçti. 2-1
Maç, Sakaryaspor’un 2-1'lik galibiyetiyle tamamlandı.
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