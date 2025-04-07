Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sapanca Gölü'ne akan derede görülen atık madde temizlendi

        SAKARYA ve Kocaeli'nin içme suyu kaynağı olan Sapanca Gölü'nü besleyen derede amatör balıkçıların fark ettiği yakıt benzeri madde, ekiplerin yaptığı çalışmayla temizlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 13:38 Güncelleme: 07.04.2025 - 13:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sapanca Gölü'ne akan derede görülen atık madde temizlendi
        ABONE OL

        SAKARYA ve Kocaeli'nin içme suyu kaynağı olan Sapanca Gölü'nü besleyen derede amatör balıkçıların fark ettiği yakıt benzeri madde, ekiplerin yaptığı çalışmayla temizlendi.

        Sakarya’nın Sapanca ilçesinde cumartesi günü sabah saatlerinde balık tutmak için Uzunkum mevkiine giden kişi, Sapanca Gölü'ne akan derenin yüzeyinde yakıt benzeri yağlı katman olduğunu görüp, ihbarda bulundu. Bölgeye sevk edilen Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ve Çevre Koruma Daire Başkanlığı ekipleri, yol kenarındaki su kanalında iş makinesiyle çalışma yaparken, dereye de emici bariyerler koyup kirli suyun Sapanca Gölü'ne karışmasını önledi. Bugün sabah erken saatlerde Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ve Çevre Koruma Daire Başkanlığı ekipleri, yaşanan kazalar sonrası yakıt ve benzeri maddeleri tutan dere yatağı ve menfezleri temizledi. Su kanalındaki fazla toprağı da alarak suyun akışına kolaylık sağlayan ekipler, böylece bundan sonraki süreçte yaşanabilecek herhangi olası bir kazada göle sızabilecek atıkların kaynağı tespit edilerek anında müdahale edilebileceği öğrenildi.

        Bölgede bir ay önce olan ve 10 kişinin yaralandığı trafik kazasında, bir aracın motorunun dereye düştüğü ve bu motordan akan yakıt ve motor yağının sızıntıya sebep olabileceği değerlendiriliyor.

        Geçen yıl da aynı bölgede benzer sızıntı meydana gelmiş, yapılan incelemede Anadolu Otoyolu ve yan yoldaki trafik kazasından sonra araçlardan sızan yakıtın kara yolu menfez ve su kanallarına oradan da Sapanca Gölü’ne karıştığı tespit edilmişti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        10 yaşındaki Berfin'i öldüren darbe!
        10 yaşındaki Berfin'i öldüren darbe!
        Borsalarda deprem
        Borsalarda deprem
        Netanyahu UCM endişesiyle ABD rotasını uzattı
        Netanyahu UCM endişesiyle ABD rotasını uzattı
        "Küresel ekonomide Almanya - Fransa büyüklüğünde kayıp yaşanabilir"
        "Küresel ekonomide Almanya - Fransa büyüklüğünde kayıp yaşanabilir"
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        Gişelerde ikiz facia! Görüntü dehşete düşürdü!
        Gişelerde ikiz facia! Görüntü dehşete düşürdü!
        "Üç puandan çok daha fazlası"
        "Üç puandan çok daha fazlası"
        Eşinden boşanmış, 1 çocuk babası! Sapık yakalandı!
        Eşinden boşanmış, 1 çocuk babası! Sapık yakalandı!
        Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında!
        Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında!
        İstanbul'da dehşet! 1'i hamile kadın, 2 kişi öldürüldü!
        İstanbul'da dehşet! 1'i hamile kadın, 2 kişi öldürüldü!
        Mourinho'dan Okan Buruk cevabı!
        Mourinho'dan Okan Buruk cevabı!
        Araştırma: Yapay tatlandırıcılar iştahı artırıyor
        Araştırma: Yapay tatlandırıcılar iştahı artırıyor
        İstanbul'un göbeğindeki inanılmaz ölümde karar çıktı!
        İstanbul'un göbeğindeki inanılmaz ölümde karar çıktı!
        Başkent'te 22 gözaltı, 7 tutuklama! Sosyal medyadan fuhuş tuzağı!
        Başkent'te 22 gözaltı, 7 tutuklama! Sosyal medyadan fuhuş tuzağı!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        Aynı virüs 3 can daha aldı
        Aynı virüs 3 can daha aldı
        Çocuğa sigorta girişi avantajlı mı?
        Çocuğa sigorta girişi avantajlı mı?
        TIME 'dünyanın en harika yerleri' listesini paylaştı
        TIME 'dünyanın en harika yerleri' listesini paylaştı
        Brent petrolün varil fiyatı son 4 yılın en düşük seviyesinde
        Brent petrolün varil fiyatı son 4 yılın en düşük seviyesinde
        Trump üçüncü dönem için aday olabilir mi?
        Trump üçüncü dönem için aday olabilir mi?

        Benzer Haberler

        Sakarya'dan yılın ilk çeyreğinde 1,2 milyar dolarlık ihracat
        Sakarya'dan yılın ilk çeyreğinde 1,2 milyar dolarlık ihracat
        Çam Dağı'na ilkbaharın renkleri hakim oldu
        Çam Dağı'na ilkbaharın renkleri hakim oldu
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz'un kızı dünya evine girdi
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz'un kızı dünya evine girdi
        Bakanlar Tunç ve Uraloğlu, Sakarya'da düğün törenine katıldı
        Bakanlar Tunç ve Uraloğlu, Sakarya'da düğün törenine katıldı
        Bakan Tunç, Sakarya'da adliye binası inşaatını inceledi, Valiliği ziyaret e...
        Bakan Tunç, Sakarya'da adliye binası inşaatını inceledi, Valiliği ziyaret e...
        Adalet Bakanı Tunç, Sakarya Adalet Sarayı inşaatında incelmelerde bulundu
        Adalet Bakanı Tunç, Sakarya Adalet Sarayı inşaatında incelmelerde bulundu