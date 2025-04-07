Sapanca Gölü'ne akan derede görülen atık madde temizlendi

SAKARYA ve Kocaeli'nin içme suyu kaynağı olan Sapanca Gölü'nü besleyen derede amatör balıkçıların fark ettiği yakıt benzeri madde, ekiplerin yaptığı çalışmayla temizlendi.

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde cumartesi günü sabah saatlerinde balık tutmak için Uzunkum mevkiine giden kişi, Sapanca Gölü'ne akan derenin yüzeyinde yakıt benzeri yağlı katman olduğunu görüp, ihbarda bulundu. Bölgeye sevk edilen Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ve Çevre Koruma Daire Başkanlığı ekipleri, yol kenarındaki su kanalında iş makinesiyle çalışma yaparken, dereye de emici bariyerler koyup kirli suyun Sapanca Gölü'ne karışmasını önledi. Bugün sabah erken saatlerde Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ve Çevre Koruma Daire Başkanlığı ekipleri, yaşanan kazalar sonrası yakıt ve benzeri maddeleri tutan dere yatağı ve menfezleri temizledi. Su kanalındaki fazla toprağı da alarak suyun akışına kolaylık sağlayan ekipler, böylece bundan sonraki süreçte yaşanabilecek herhangi olası bir kazada göle sızabilecek atıkların kaynağı tespit edilerek anında müdahale edilebileceği öğrenildi.

Bölgede bir ay önce olan ve 10 kişinin yaralandığı trafik kazasında, bir aracın motorunun dereye düştüğü ve bu motordan akan yakıt ve motor yağının sızıntıya sebep olabileceği değerlendiriliyor.