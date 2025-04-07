Kadın profili kullanıp açtıkları sahte hesaplarla 500 milyon liralık vurgun yaptılar

SAKARYA’da kadın profilleri kullanarak açtıkları sahte hesaplarla vatandaşları tehdit ve şantaj yoluyla dolandıran çete üyesi 11 kişi tutuklandı. Çete üyelerinin, birçok kişiyi bu yolla mağdur ederek 2 yılda 500 milyon TL’nin üzerinde vurgun yaptıkları saptandı.

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde 6 Ekim 2023’te bir kişinin İlçe Jandarma Komutanlığı’na dolandırıldığı yönündeki şikayeti ile başlatılan soruşturmada, sosyal medya üzerinden kadın görseli ile açtıkları sahte hesaplarla tehdit ve şantaj yolu ile vatandaşları dolandıran çete ortaya çıkarıldı. Jandarmaya şikayette bulunan kişi sosyal medya üzerinden bir kadınla tanıştığını ve görüşmeye başladığını, ancak bir süre sonra farklı bir numaradan aranarak, görüştüğü kişinin 18 yaşından küçük bir kız çocuğu olduğunun söylendiğini ardından kendilerini uzlaştırmacı olarak tanıtan çete üyeleri ile görüşmeye başladığını bildirdi. Mağdur kişi, WhatsApp uygulaması üzerinden sahte uzlaşma belgeleri, hastane raporları ve benzeri belgeler göndererek dosyanın kapatılması karşılığında para talep eden sahte uzlaştırmacı avukatlara 7 ayrı seferde toplam 310 bin 670 TL gönderdiğini kaydetti. Daha sonra yaptığı araştırmada böyle bir suç kaydının olmadığını ve dolandırıldığını anladığı için şikayetçi olduğunu söyledi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ‘Nitelikli Dolandırıcılık’ olayına ilişkin yapılan çalışmada, ilk etapta 8 şüpheli tespit edildi. Suç örgütü faaliyeti kapsamında gerçekleştirildiği değerlendirilen olay Akyazı Cumhuriyet Savcılığının koordinesinde takibe alındı. MASAK ile yapılan yazışmalar ışığında finansal veri analizi yapılarak hazırlanan rapor ile şüphelilerin geçmiş suç kayıtları, HTS kayıtları, konaklama kayıtları, banka hesap hareketleri incelenerek şüphelilerle bağlantılı olan 14 kişi daha tespit edildi. ‘2 YILDA HESAPLARINDA 500 MİLYON LİRA ÜZERİNDE İŞLEM YAPILMIŞ’ ‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçundan birden fazla suç kaydı bulunan 22 şüpheli tarafından olayın organize bir şekilde işlendiği ve şüphelilerin tamamının son 2 yıl içerisinde hesaplarında toplamda 500 milyon TL’nin üzerinde dolandırıcılıktan elde ettikleri değerlendirilen şüpheli hesap hareketleri tespit edildi. Şüphelilerden 9’unun aynı suçtan ceza daha önce ceza aldıkları ve halen bazı şüphelilerin cezaevinde bulundukları saptandı. 3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYONDA 11 KİŞİ YAKALANDI Ele edilen bilgi ve belgeler doğrultusunda Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 11 Mart’ta 13 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Mersin’de 8, İzmir 2 ve Hatay’da 1’er kişi olmak üzere 11 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, 1 cep telefonu,1 flash bellek, 1 bilgisayar, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 çalıntı motosiklet ele geçirildi.