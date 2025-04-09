Sakarya'da çıkan yangında bungalov kullanılamaz hale geldi

Hacımercan Mahallesi Sakarya Caddesi'ndeki M.K.'ye ait bungalovda öğle saatlerinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, yangını söndürüp soğutma çalışması yaptı. Can kaybı olmayan yangında, bungalov kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında bungalovda kimsenin konaklamadığı öğrenilirken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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