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        Sakarya'da çıkan yangında bungalov kullanılamaz hale geldi

        SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde çıkan yangında bungalov kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 16:22 Güncelleme: 09.04.2025 - 16:25
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        Sakarya'da çıkan yangında bungalov kullanılamaz hale geldi
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        SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde çıkan yangında bungalov kullanılamaz hale geldi.

        Hacımercan Mahallesi Sakarya Caddesi'ndeki M.K.'ye ait bungalovda öğle saatlerinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, yangını söndürüp soğutma çalışması yaptı. Can kaybı olmayan yangında, bungalov kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında bungalovda kimsenin konaklamadığı öğrenilirken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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