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        Kar yağışı fındıkta rekolte endişesine neden oldu, zirai don meyve bahçelerini vurdu

        SAKARYA'da nisan ayında etkili olan soğuk hava ve kar yağışı çiçek açma dönemindeki fındık bahçelerinde don riskini artırarak fındıkta rekolte kaybı endişesine yol açtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 12:47 Güncelleme: 12.04.2025 - 12:50
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        Kar yağışı fındıkta rekolte endişesine neden oldu, zirai don meyve bahçelerini vurdu
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        SAKARYA'da nisan ayında etkili olan soğuk hava ve kar yağışı çiçek açma dönemindeki fındık bahçelerinde don riskini artırarak fındıkta rekolte kaybı endişesine yol açtı. Sakarya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Ali Şener Bayraktar, fındıkta mutlaka bir tahribatın olacağını belirterek, tahribatın boyutunun ise havalar ısındığında netleşeceğini söyledi.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Sakarya'nın da aralarında bulunduğu birçok il için günler öncesinden kar yağışı uyarısında bulunmuştu. Şehirde bahar havasının hakim olması beklenirken, sabah saatlerinde Sakarya merkezde başlayan kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde ve ilçelerde ise hafta içinden bu yana aralıklarla devam ediyor.

        Nisan ayında eksi 4 dereceye kadar düşen hava sıcaklıkları ve kar yağışı, çiçek açma dönemindeki fındık bahçelerini olumsuz etkiledi. İlkbahar mevsiminde kar yağışının yaşandığı şehirde, üreticiler ürünlerinde rekoltenin düşmesinden endişe ediyor.

        ‘YAŞ MEYVE VE SEBZEDE DE TAHRİBAT VAR’

        Akyazı Ziraat Odası ve Sakarya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Ali Şener Bayraktar, nisan ayında kar yağışının fındık üzerindeki etkisini değerlendirdi. Kar yağışlarının fındıkta mutlaka rekolte kaybına sebep olacağını belirten Bayraktar, "Şimdilik sahadan net bir bilgi yok. Sıcaklıkların eksi 4 derecelere kadar düşmesi mutlak suretle bir tahribat oluşturacaktır. Sadece Kocaali ve Hendek değil, Sakarya'nın fındık üretimi, meyve üretimi olan tüm bölgelerinde geçerli bir durum. Fındığın olduğu her yeri tehdit ediyor. Meyve ağaçlarındaki zarar belli oldu. Yaş sebzede de tahribat var. Fındıkta da mutlaka bir tahribat söz konusu olacaktır" dedi.

        Bayraktar, "Fındıkta çiçek açma dediğimiz dönemde bu derecelere düşen hava sıcaklığı fındıkta, meyvede ve hatta ekili olan her üründe tahribata, rekolte kaybına sebep oluyor. Yüksek kesimlerde zaten soğuk havalar sebebiyle çiçek açma zamanı gecikebiliyor ancak ovadaki taban arazide çiçek açma süreci başladı. Bu sebeple ovadaki tahribatın yüksek kesimlere kıyasla daha yüksek olacağını tahmin ediyoruz. Ne derece zarar verdiği ise ancak kar eriyip havalar ısındığında yapılacak saha çalışmaları ile söylenebilir" diye konuştu.

        Öte yandan Pamukova ilçesinde de yaşanan zirai don meyve ağaçlarına zarar verdi. Zirai don yüzünden meyve ağaçlarının yüzde 80’i zarar görürken, Pamuova İlçe Tarım Orman Müdürlüğü sosyal medya üzerinden açıklama yayınladı. Zararın tespiti için teknik personel eşliğinde saha taramasının sürdüğü belirtilen açıklamada, "İlçemizde 9-10 Nisan tarihleri arasında meydana gelen zirai dondan etkilenen meyve bahçelerinin saha taraması İlçe Müdürlüğümüz teknik personellerince yapılmakta olup, konu ile ilgili olarak hazırlanacak rapor en kısa sürede İl Müdürlüğümüze sunulacaktır" denildi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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